Аэропорт «Магас» Ингушетии получил статус «международного»

«Аэропорт «Магас» получил разрешение для выполнения международных полетов и открытия в нем воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и приставку международный», — сообщил газете «Ингушетия» представитель аэропорта.

По его словам, статус присвоен благодаря усилиям Главы республики Махмуд-Али Калиматова и поддержке федерального центра.

«Это не значит, что уже завтра жители Ингушетии смогут вылететь за границу на отдых или по делам. Впереди предстоят подготовительные работы по установлению и оснащению в аэропорту пункта пропуска», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщал, что аэропорта получит статус международного при условии выполнения трех требований. Одна из главных проблем — должен быть еще один перрон. Есть перрон, рассчитанный на четыре самолета, но должен быть еще один точно такой же. Нужно построить зал международного прилета со всеми атрибутами пограничного и таможенного контроля и еще одна запасная рулежка.

По данным пресс-службы Главы и правительства региона, первые международных рейсов, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти республики планируют построить международный терминал.