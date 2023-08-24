Рейтинг

Агентство RAEX назвало пять лучших школ Ингушетии

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Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги школ 2023 года в 85 субъектах России. Пять школ из Ингушетии вошли в этот список.

Рейтинг учебных заведений составлен по конкурентоспособности учеников, которые поступили в ведущие вузы страны в текущем году. Первое место в списке занял лицей № 1 г. Назрани, второе — гимназия № 1 города Назрани. Также в пятерку вошли гимназия № 1 и школа № 3 Карабулака, гимназия «Марем» г. Магаса.

По мнению экспертов, региональные школы с каждым годом становятся все более конкурентоспособными. Почти 70% школ из рейтинга расположены не в Москве.

Напомним, что рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. RAEX в этом году девятый раз опубликовала рейтинг лучших школ России.

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