Агентство RAEX назвало пять лучших школ Ингушетии

Рейтинг учебных заведений составлен по конкурентоспособности учеников, которые поступили в ведущие вузы страны в текущем году. Первое место в списке занял лицей № 1 г. Назрани, второе — гимназия № 1 города Назрани. Также в пятерку вошли гимназия № 1 и школа № 3 Карабулака, гимназия «Марем» г. Магаса.

По мнению экспертов, региональные школы с каждым годом становятся все более конкурентоспособными. Почти 70% школ из рейтинга расположены не в Москве.

Напомним, что рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. RAEX в этом году девятый раз опубликовала рейтинг лучших школ России.