Аграрии Ингушетии закупили 30 единиц сельхозтехники в 2023 году

«Для проведения озимого сева сельхозтоваропроизводители Ингушетии обеспечены необходимой техникой на 100%. В этом направлении руководство Минсельхоза региона тесно работает с АО «Росагролизинг» для полного обеспечения техникой аграриев», — говорится в сообщении.

Сообщается, что региональные сельхозкооперативы пользуются федеральной субсидией на возмещение 50% затрат при приобретении сельхозтехники.

«В следующем году планируется расширить урожай площади озимых культур на 350 гектаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь озимых культур, предназначенных для будущего года урожая, составляет 28,7 тысячи гектаров. Из этой общей площади 18,1 тысячи гектаров заняты озимой пшеницей, 8,5 тысячи гектаров отведены под ячмень, 0,9 гектара выделены под рапс, и 1,1 гектара зарезервированы для озимых культур, используемых в качестве корма. На текущий момент посеяно 3 тыс. 250 га культур. Обеспеченность семенами и удобрениями аграриев на осеннюю кампанию составляет 95%», — рассказали в пресс-службе.

В минувшем году было собрано большое количество зерновых и зернобобовых культур во всех хозяйствах — цифра составила 201 421 тонну, что на 181% превышает результаты предыдущего года. Технических культур собрано 61 470 тонн, что на 137% выше уровня 2021 года. Высокие результаты достигнуты и по сбору ягодных культур — около 65 000 тонн или (171,9%). Рекордсменом вновь стал «Сад-Гигант Ингушетия», собравший 58 125 тонн яблок при урожайности 680 ц/га.

В общем объеме производства доля животноводства составляет около 70%. Ситуация по численности основных видов скота в январе была следующей: крупный рогатый скот — 74 938 голов (рост на 101,9%); овцы и козы — 340 045 голов (110,2%).

По данным ведомства, в этом году, к 26 сентября общий объем заготовленных грубых кормов в регионе составил 54,7 тысячи тонн. В ГУПах, подведомственных Минсельхозу республики, имеются 1 750 тонн сена, соломы — 2 тыс. 250 тонн, зернофуража — 1 тыс. 350 тонн. В КФХ сена заготовлено 15 750 тонн, соломы — 15 тыс. 350 тонн, зернофуража — 18 тыс. 250 тыс. тонн.

По словам руководителя Минсельхоза Ингушетии Магомеда Гагиева, в целом сельскохозяйственные предприятия республики полностью подготовлены к наступающей зимовке скота. Регион полностью обеспечил себя грубыми кормами для КРС и МРС.

Отмечается, что в государственных сельхозпредприятиях региона насчитывается 14 тысяч голов мелкого рогатого скота и 500 единиц КРС.