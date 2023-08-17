Сельское хозяйство

Аграрии Ингушетии завершают уборку озимых зерновых

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В республике убрали уже более 95% от всей площади озимых зерновых культур: 32,1 тыс. из 34,6 тыс. гектаров, полностью завершить уборку планируется в ближайшие дни, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Общий валовый сбор в этом году составил 98,6 тыс. тонн и на 1,2% превысил прошлогодние показатели. Таких результатов удалось добиться за счет увеличения площади под зерновые колосовые культуры на 2 тыс. га.

В ведомстве отмечают, что средняя урожайность в агрохозяйствах повысилась до 35-37 ц/га. за счет приобретения и использования элитных семян, своевременного внесения качественных минеральных удобрений и сложившихся благоприятных погодных условий, позволяющих зерноуборочной технике в агропредприятиях работать с оптимальной производительностью.

Самые высокие результаты (40 ц/га) показали ГУП «Малгобекское», ГУП «Назрановский», РСК «Сурхахи-1», КФХ «Хашагульгов Ахмед Дзаудинович» и ЗАО «Армхи».

Кроме того, во всех хозяйствах заготовлены корма: сено и солома — по 150 тыс. тонн (168% от потребности), силос — 100 тыс. тонн (потребность 460 тыс. тонн), фураж — 70 тыс. тонн (100% от потребности).

Аграрии республики уже начали готовиться к предстоящей в сентябре посевной кампании. «Ведется подготовка почвы под осенний сев, внесение удобрений, а также засыпка семян и проверка их на качество и всхожесть», — рассказали специалисты аграрного ведомства.

Всего под урожай 2024 года запланировано засеять озимыми 27 тыс. га. На сегодняшний день уже подготовлено около 5 тыс. га площади.

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