Аграрное ведомство Ингушетии организует сельскохозяйственную ярмарку

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в субботу, 18 февраля, она организуется аграрным ведомством республики совместно с товаропроизводителями региона. Организаторы сообщают, что продукция будет реализовываться по невысоким ценам.

Местом проведения мероприятия станет площадь перед Дворцом культуры Назрани. Время работы ярмарки: с 9 до 13 часов.