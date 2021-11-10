Агрокомбинат «Сунжа» в Ингушетии будет производить до 23 тыс. тонн овощей

Об этом на встрече с Махмуд-Али Калиматовым рассказал председатель совета директоров ООО «Агрокомбинат Сунжа» Хаджибикар Албаков, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Проект «Сунжа» реализован за счет инвестора с участием корпорации развития Северного Кавказа и представляет собой современный тепличный комплекс на 104 448 кв. м по круглогодичному выращиванию овощей. Здесь применяются технологии посадки томатов в лотки с подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Мощность объекта на данный момент составляет 5000 тонн продукции в год. Тепличный комплекс оснащен собственной метеостанцией. Объем инвестиций — 1,7 млрд руб.

Калиматов подчеркнул, что крупные инвестиционные проекты АПК, а также крестьянско-фермерские хозяйства любого формата, предприятия малого и среднего бизнеса данной отрасли являются ключевыми объектами, на которые руководство региона делает ставку при продвижении стратегии развития региона, ввиду их огромного экономического потенциала.

Он также отметил, что власти региона будут продолжать всячески содействовать развитию сельского хозяйства.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что комиссия правительства России одобрила инфраструктурный кредит на строительство электроподстанции «Тихая» агропромышленного технопарка «Сунжа». Это обеспечит промышленные предприятия стабильным и более дешевым электроснабжением.