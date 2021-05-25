Агрономы Россельхозцентра по Ингушетии обследовали семенные участки озимых зерновых в Сунженском районе

Специалисты отдела семеноводства и Сунженского районного отдела филиала Россельхозцентра по республике ездят по хозяйствам района для осмотра отведенных семенных участков озимых культур. Так, обследования проводились в ГУП «Осканова», ГУП «Карабулакское», ЗАО «Джейрахское», КФХ «Хашагульгов Х. Д.», ГУП-ОПХ «Нестеровское».

Как отметили в пресс-службе филиала, в настоящее время на обследованных территориях посевы озимой пшеницы удовлетворительны, озимый ячмень — в хорошем состоянии. И, как говорят агрономы, в остальном дело за погодой: как она будет складываться и в каком положении окажутся сельхозкультуры, покажет время.