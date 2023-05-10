Агрономы РСЦ по Ингушетии провели фитомониторинг полей с коллегами из Северной Осетии

Фитосанитарный мониторинг проводился агрономами для выявления кубышек саранчовых вредителей на приграничных территориях республик.

Как сообщили в ведомстве, мониторинг проводился на площади 592 га, заселенная площадь составила 56 га. В результате обследования были отмечены единичные случаи, средневзвешенная численность составила 0,2 личинок/кв. м, личинки 2-3 возраста. Специалисты информируют, что вредитель не превышает ЭПВ (экономический порог вредоносности).

В случае превышения экономического порога вредоносности агрономы рекомендуют провести обработки этих участков. Наиболее эффективны химические обработки против личинок 1-3 возрастов. Опоздание с обработкой на 7-10 дней приводит к увеличению площади, заселённой саранчовыми вредителями в 2-3 раза. При выполнении обработок необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.

Напомним, саранчовые — опасные вредители пастбищ и сенокосов. При выгорании растительности они мигрируют на посевы сельхозкультур, которым также наносят вред. Личинки отрождаются весной, развиваются 30-60 дней, проходя за этот период 4-5 возрастов. Вредят личинки и имаго, которые усилено питаются. За день личинки съедают корма в два-три раза больше собственной массы.