Агропредприятие «Сад-Гигант Ингушетия» предоставит молодежи более 200 рабочих мест

В ходе встречи Мархиев отметил, что возможность трудоустроить молодых людей в таком количестве станет огромной помощью и поддержкой для не занятых ребят республики, отмечается на странице комитета по делам молодежи в Instagram.

Балкизов подчеркнул, что предприятие «Сад-Гигант Ингушетия» готово не только трудоустраивать молодых людей, но и содействовать в получении желающими профильной специальности в сфере АПК.

«Для всех заинтересованных начата работа по приему заявок региональным отделением «Российских студенческих отрядов» в лице председателя Адама Ярыжева. Если вам от 18 и до 35 лет, вы ответственны и горите желанием работать — напишите на номер +7 928 093-73-48 (What’s App) там все подробно разъяснят», — говорится в сообщении.

«Сад-Гигант Ингушетия», заложенный в 2013 году, создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.