Занятость

Агропредприятие «Сад-Гигант Ингушетия» предоставит молодежи более 200 рабочих мест

0

Председатель комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев и гендиректор общества с ограниченной ответственностью «Сад-Гигант Ингушетия» Замир Балкизов подписали соглашение, в рамках которого планируется трудоустроить свыше 200 представителей молодежи региона.

В ходе встречи Мархиев отметил, что возможность трудоустроить молодых людей в таком количестве станет огромной помощью и поддержкой для не занятых ребят республики, отмечается на странице комитета по делам молодежи в Instagram.

Балкизов подчеркнул, что предприятие «Сад-Гигант Ингушетия» готово не только трудоустраивать молодых людей, но и содействовать в получении желающими профильной специальности в сфере АПК.

«Для всех заинтересованных начата работа по приему заявок региональным отделением «Российских студенческих отрядов» в лице председателя Адама Ярыжева. Если вам от 18 и до 35 лет, вы ответственны и горите желанием работать — напишите на номер +7 928 093-73-48 (What’s App) там все подробно разъяснят», — говорится в сообщении.

«Сад-Гигант Ингушетия», заложенный в 2013 году, создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Фонд краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом
300 кандидатов от 6 партий примут участие в сентябрьских выборах в парламент Ингушетии
Президент России поручил начать «школьные выплаты» по 10 тыс. рублей уже со 2 августа
В аппарате УПЧ в Ингушетии провели прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона
В Ингушетии за сутки умер один пациент, 57 новых случаев Covid-19
За 6 месяцев текущего года прокуратурой Ингушетии выявлено 16 тыс. нарушений закона
Россия не допустит разрушения института семьи за счет иностранного вмешательства
Ингушский хореограф Муса Оздоев награжден Государственной премией Дагестана за постановку балета «Жди меня»
Более 7,5 млн рублей выделено Ингушетии на выплаты кураторам групп в колледжах
Пункты вакцинации от Covid-19 в Ингушетии добавлены в карты Яндекс и Google
В текущем году площадь посадки картофеля в Ингушетии увеличилась на 36,5%

Главное

Яндекс.Метрика

 