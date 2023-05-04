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Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новых форматах

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Всероссийская акция «Бессмертный полк» в целях безопасности в текущем году пройдет в новых форматах.

Как сообщили организаторы мероприятий, идея акции остается неизменной, но теперь истории героев своих семей можно выложить в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк, которые «Бессмертный полк России» разместит на своих ресурсах в течение года.

Напомним, подробности об этих и других форматах «Бессмертного полка» можно узнать на сайте https://www. polkrf. ru/.

 

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