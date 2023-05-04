Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новых форматах

Как сообщили организаторы мероприятий, идея акции остается неизменной, но теперь истории героев своих семей можно выложить в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк, которые «Бессмертный полк России» разместит на своих ресурсах в течение года.

Напомним, подробности об этих и других форматах «Бессмертного полка» можно узнать на сайте https://www. polkrf. ru/.