Акция ко Дню флага России прошла в столице Ингушетии

Сообщается, что такие мероприятия позволяют активно вовлекать молодежь в празднование важного события, формируют у них гражданскую культуру и развивают патриотические чувства.

Напомним, что День Государственного флага в России отмечают 22 августа с 1994 года. Триколор пришёл на смену красному флагу с изображением серпа и молота в 1991 году. Считается, что белая полоса флага символизирует чистоту и благородство, синяя — честность, красная — отвагу, мужество и кровь, пролитую за Отечество.