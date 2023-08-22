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Акция ко Дню флага России прошла в столице Ингушетии

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В рамках празднования Дня государственного флага молодежный совет города Магаса провел акцию по раздаче ленточек цветов российского государственного флага, сообщила пресс-служба мэрии корреспонденту «Ингушетии».

Сообщается, что такие мероприятия позволяют активно вовлекать молодежь в празднование важного события, формируют у них гражданскую культуру и развивают патриотические чувства.

Напомним, что День Государственного флага в России отмечают 22 августа с 1994 года. Триколор пришёл на смену красному флагу с изображением серпа и молота в 1991 году. Считается, что белая полоса флага символизирует чистоту и благородство, синяя — честность, красная — отвагу, мужество и кровь, пролитую за Отечество.

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