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Акция #МЫВМЕСТЕ начала работу в обновленном расширенном формате

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Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке Росмолодежи с 29 сентября начала работу в расширенном формате, запущена горячая линия и обновленная платформа мывместе.рф. По телефону 8-800-200-3411 волонтеры в круглосуточном режиме будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Силами Российского Красного Креста, министерства науки и высшего образования России и волонтеров организована психологическая помощь, которую окажут около тысячи профессиональных психологов и специально обученных студентов. Также в круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «ВКонтакте».

При поддержке министерства юстиций России люди могут получить консультации юристов. Также во всех регионах на базе волонтерских штабов, университетов, школ, Ассоциации волонтерских центров откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.

Также добровольцы отправятся в мобилизационные пункты, где родные и близкие провожают военнообязанных граждан России в места их дислокации. Здесь волонтеры соберут первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям. В пунктах мобилизации и в учебных центрах они опросят призывников, зафиксируют потребности семей, которым нужна поддержка.

К движению #МЫВМЕСТЕ присоединятся и российские предприятия. Представители бизнеса готовы делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных, на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другие активности, которые помогут компенсировать отсутствие мужчин.

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