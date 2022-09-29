Акция #МЫВМЕСТЕ начала работу в обновленном расширенном формате

Силами Российского Красного Креста, министерства науки и высшего образования России и волонтеров организована психологическая помощь, которую окажут около тысячи профессиональных психологов и специально обученных студентов. Также в круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «ВКонтакте».

При поддержке министерства юстиций России люди могут получить консультации юристов. Также во всех регионах на базе волонтерских штабов, университетов, школ, Ассоциации волонтерских центров откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.

Также добровольцы отправятся в мобилизационные пункты, где родные и близкие провожают военнообязанных граждан России в места их дислокации. Здесь волонтеры соберут первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям. В пунктах мобилизации и в учебных центрах они опросят призывников, зафиксируют потребности семей, которым нужна поддержка.

К движению #МЫВМЕСТЕ присоединятся и российские предприятия. Представители бизнеса готовы делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных, на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другие активности, которые помогут компенсировать отсутствие мужчин.