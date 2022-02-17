Аккаунт Главы Ингушетии Калиматова в Instagram разблокировали
Разблокирована официальная страница Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в Instagram, заблокированная сервисом 16 февраля по невыясненной пока причине.
«Аккаунт разблокирован, еще ведется работа по выяснению причин блокировки», — сообщили ТАСС в пресс-службе Главы и правительства.
Как сообщалось ранее, в среду утром официальная страница Калиматова в Instagram, имеющая более 133 тыс. подписчиков, была заблокирована. Управление пресс-службы Главы и правительства отправило официальное обращение в службу техподдержки соцсети для обжалования решения.