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Аккаунт Главы Ингушетии Калиматова в Instagram разблокировали

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Разблокирована официальная страница Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в Instagram, заблокированная сервисом 16 февраля по невыясненной пока причине.

«Аккаунт разблокирован, еще ведется работа по выяснению причин блокировки», — сообщили ТАСС в пресс-службе Главы и правительства.

Как сообщалось ранее, в среду утром официальная страница Калиматова в Instagram, имеющая более 133 тыс. подписчиков, была заблокирована. Управление пресс-службы Главы и правительства отправило официальное обращение в службу техподдержки соцсети для обжалования решения.

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