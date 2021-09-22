AK&M повысило «Ростелекому» рейтинг отчетности ESG до уровня Resg1

ESG — Environmental (окружающая среда), Social (социальная ответственность) Governance (управление) — комплекс аспектов деятельности компании, выходящих за рамки традиционного финансового анализа и включающий экологические и социальные аспекты, а также качество управления. С 2011 года «Ростелеком» ежегодно публикует социальный отчет, где рассказывает о принципах устойчивого развития, а также отчитывается о своей деятельности, направленной на сохранение окружающей среды, развитие регионов, благотворительности, улучшение условий и безопасности труда работников. Одна из приоритетных задач крупнейшей телекоммуникационной компании России — дать людям качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса. В апреле 2021 года «Ростелеком» утвердил новую стратегию на 2021–2025 годы, где представил стратегические ESG-цели до 2025 года, подчеркнув их важность для устойчивого развития компании. Компания стремится к снижению объемов потребления электроэнергии, расширяет программы сбора и утилизации старых кабельных сетей, сетевого обору¬дования и абонентских устройств, продолжает реализацию концеп¬ции «зеленого офиса» в собственных офисах. Компания также продолжает внедрять принципы ESG в свою закупоч¬ную деятельность и продвигать их среди клиентов.

В отчете за 2020 год компания существенно повысила уровень раскрытия информации. Развернуто представлена информация о вкладе «Ростелекома» в развитие общества и государства, расширено раскрытие информации о взаимодействии с учебными заведениями страны, улучшено описание условий труда работников. С полным текстом отчета об устойчивом развитии 2020 года можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

Напомним, в сентябре 2021 года «Ростелеком» вошел в тройку лидеров среди крупнейших телекоммуникационных компаний России в рейтинге социальной эффективности AK&M.

AK&M рассчитывает рейтинг отчетности ESG с 2020 года. При составлении исследования агентство учитывает полноту представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии), а также ее доступность. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.