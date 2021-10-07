Актер Ингушского драмтеатра Беслан Холухоев награжден дипломом «За лучшую мужскую роль» на фестивале в Дагестане

В Дагестане подвели итоги Международного фестиваля национальных театров, который проходил в столице республики Махачкале. На протяжении пяти дней на дагестанских подмостках проходили показы спектаклей национальных театров. Среди участников — коллективы из всех северокавказских республик, а также из Татарстана, Мордовии, Южной Осетии, Абхазии, Башкортостана и Казахстана.

Творческий коллектив Ингушского драмтеатра представил на фестивале спектакль на родном языке с синхронным переводом на русский «Пока арба не перевернулась», поставленный грузинским режиссером Вахтангом Николавой по пьесе Отиа Иоселиани.