Актер Ингушского драмтеатра Беслан Холухоев награжден дипломом «За лучшую мужскую роль» на фестивале в Дагестане

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Беслан Холухоев

Актер Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Беслан Холухоев награжден дипломом Международного фестиваля национальных театров прикаспийских государств «За лучшую мужскую роль», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В Дагестане подвели итоги Международного фестиваля национальных театров, который проходил в столице республики Махачкале. На протяжении пяти дней на дагестанских подмостках проходили показы спектаклей национальных театров. Среди участников — коллективы из всех северокавказских республик, а также из Татарстана, Мордовии, Южной Осетии, Абхазии, Башкортостана и Казахстана.

Творческий коллектив Ингушского драмтеатра представил на фестивале спектакль на родном языке с синхронным переводом на русский «Пока арба не перевернулась», поставленный грузинским режиссером Вахтангом Николавой по пьесе Отиа Иоселиани.

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