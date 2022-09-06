Актеры Ингушского драмтеатра приступили к репетициям спектакля «Падение Жанхота»

Спектакль поставлен по произведению известного ингушского писателя Саида Чахкиева, режиссер-постановщик — народный артист Ингушетии Иса Чахкиев.

Техническая группа театра практически завершила работу по установке всех декораций, которые очень колоритно и красочно отображают быт и среду проживания ингушей XVIII века, ведь именно тогда и происходит действие, описываемое в спектакле.

По словам собеседника, зрители смогут увидеть театральную постановку «Падение Жанхота» 24 сентября на сцене муниципального Дворца культуры города Назрани.