Актеры Ингушского драмтеатра приступили к репетициям спектакля «Падение Жанхота»

0

В Ингушском государственном драматическом театре имени Идриса Базоркина начались репетиции спектакля «Падение Жанхота», сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Спектакль поставлен по произведению известного ингушского писателя Саида Чахкиева, режиссер-постановщик — народный артист Ингушетии Иса Чахкиев.

Техническая группа театра практически завершила работу по установке всех декораций, которые очень колоритно и красочно отображают быт и среду проживания ингушей XVIII века, ведь именно тогда и происходит действие, описываемое в спектакле.

По словам собеседника, зрители смогут увидеть театральную постановку «Падение Жанхота» 24 сентября на сцене муниципального Дворца культуры города Назрани.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Институт по обеспечению взаимодействия власти с частными инвесторами создан в Ингушетии
Ансамбль народного танца «Ингушетия» даст концерт в Назрани
Единороссы Ингушетии запустили артезианскую скважину в сельском поселении Али-Юрт
В Ингушетии поздравили пограничников с 28-й годовщиной со дня образования погранчасти
В центре Карабулака Ингушетии вандалы повредили фонтан
Роспотребнадзор по Ингушетии открыл «горячую линию» по вопросам организации питания в школах
В Ингушетии стартуют заключительные этапы Вахты памяти «Терский рубеж — 2022»
В Ингушетии в ноябре пройдет научная конференция, посвященная 30-летию создания республики
Сразу несколько детсадов появятся в одном из городов Ингушетии в 2022-2023 годах
В Ингушетии приступили к сбору винограда итальянских сортов
В Ингушском госуниверситете провели правовой ликбез ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Главное

Яндекс.Метрика

 