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Активиста наградили в парламенте Ингушетии за доставку гуманитарной помощи эвакуированным из ЛДНР

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Председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев наградил Почетной грамотой парламента члена регионального политического совета «Единой России» Абубакара Измайлова.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе законодательного органа, с начала проведения СВО на Украине Измайлов принял активное участие в доставке помощи, организованной руководством республики и региональным отделением партии «Единая Россия». Гуманитарный груз передавался в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, расположенных в Ростовской области.

«Мир сегодня сотрясают войны и стихийные бедствия, итогом становятся боль и страдания мирных жителей. Руководство республики совместно с жителями оказывают посильную помощь, поддерживают людей, морально и материально. Это становится возможным благодаря нашей активной и светлой молодежи, в которых живет сострадание к ближнему, патриотизм и гордость за наше Отечество», — подчеркнул Тумгоев.

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