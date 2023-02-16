Активиста наградили в парламенте Ингушетии за доставку гуманитарной помощи эвакуированным из ЛДНР

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе законодательного органа, с начала проведения СВО на Украине Измайлов принял активное участие в доставке помощи, организованной руководством республики и региональным отделением партии «Единая Россия». Гуманитарный груз передавался в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, расположенных в Ростовской области.

«Мир сегодня сотрясают войны и стихийные бедствия, итогом становятся боль и страдания мирных жителей. Руководство республики совместно с жителями оказывают посильную помощь, поддерживают людей, морально и материально. Это становится возможным благодаря нашей активной и светлой молодежи, в которых живет сострадание к ближнему, патриотизм и гордость за наше Отечество», — подчеркнул Тумгоев.