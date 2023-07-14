Активистка «Движения первых» из Ингушетии стала победительницей всероссийского конкурса

Так, победителем в специальной детской номинации «Сказки детей о науке» для детей до 13 лет стала ученица седьмого класса второй школы Пятимат Ажигова. Как сообщили в Минобрнауки республики, данная номинация была определена в этом году в силу того, что конкурс был юбилейным.

Напомним, ранее финалисткой в номинации «Моя история. Научное наследие моей страны» становилась ученица 11-го класса той же школы Амина Ведзижева.