Конкурс

Активистка «Движения первых» из Ингушетии стала победительницей всероссийского конкурса

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Воспитанники второй школы сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии добились больших успехов на Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия».

Так, победителем в специальной детской номинации «Сказки детей о науке» для детей до 13 лет стала ученица седьмого класса второй школы Пятимат Ажигова. Как сообщили в Минобрнауки республики, данная номинация была определена в этом году в силу того, что конкурс был юбилейным.

Напомним, ранее финалисткой в номинации «Моя история. Научное наследие моей страны» становилась ученица 11-го класса той же школы Амина Ведзижева.

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