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Активистка ингушского регионального «Движения первых» стала финалисткой всероссийского конкурса

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Активистка ингушского регионального движения детей и молодежи «Движение первых», ученица 11 класса второй школы сельского поселения Плиево Назрановского района Амина Ведзижева стала финалисткой Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия».

Как сообщили в Минобрнауки республики, на данном конкурсе Ведзижева представила проект «Сигналы Морзе» в номинации «Моя история. Научное наследие моей страны». Более 100 тысяч заявок было зарегистрировано на участие в юбилейном сезоне конкурса.

В образовательном ведомстве региона напомнили, проект «Сигналы Морзе» направлен на повышение чувства патриотизма молодежи и стимулирование познавательного интереса в интеллектуальном турнире.

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