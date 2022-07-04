Активисты «Бессмертного полка» Ингушетии приняли участие в благоустройстве захоронения времен ВОВ

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Волонтеры и активисты Ингушского регионального отделения «Бессмертный полк» при содействии поискового отряда «Малгобек» организовали и провели субботник по благоустройству и санитарной очистке одиночного захоронения, находящегося на административной территории сельского поселения Вежарий Малгобекского района.

Как рассказал газете «Ингушетия» координатор партийного проекта «Историческая память» регионального отделения партии «Единая Россия», председатель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов, данное захоронение находится вдали от населенных пунктов, на стыке границ Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Капитальный ремонт и благоустройство, по крайней мере за последние 30-35 лет, не проводились, возможно, из-за того, что данное захоронение не состоит в реестре памятных мест РИ. Оно было обнаружено в 2021 году поисковым отрядом «Малгобек» в ходе поиска мест гибели летчиков и советских самолетов в рамках реализации межрегионального проекта «Горящее небо Кавказа».

По словам главы администрации сельского поселения Вежарий, данное одиночное захоронение в семидесятые годы прошлого века, по воспоминаниям его родителей, имело приличное состояние и шефство над этим местом осуществляло колхозное отделение. В настоящее время поисковый отряд «Малгобек» и «Бессмертный полк» Ингушетии взяли шефство над данным захоронением и начали поиск информации о нем с целью дальнейшего включения его в реестр памятных мест республики.

Надо отметить, что юные активисты, как опытные волонтеры «Бессмертного полка», тоже приняли участие в субботнике, как и в народном шествии в дни празднования Победы 9 мая, так как в каждой семье хранят память об ушедших ветеранах ВОВ.

«Отрадно осознавать наличие преемственности поколений. «Бессмертный полк» при содействии Поискового движения РИ будет и дальше искать и реставрировать памятники Великой Отечественной войны», — отметил Дзейтов.

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