Активисты ингушской «Юнармии» отправились на службу в Вооруженные силы России
Ингушские юнармейцы пополнили ряды Вооруженных сил РФ, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального штаба «Юнармии».
«Сменив форму песочного цвета на зелёную, юнармейцы встали в строй с остальными призывниками. Затем, попрощавшись с родными и со своими товарищами, отправились на распределение», — рассказал собеседник.
По его словам, участие в юнармейском движении стало для юношей бесценным опытом. Они научились дисциплине, ответственности за свои слова и поступки, обращаться с оружием, ходить строевым шагом и многому другому.
«Юнармия» также помогла определиться с профессией», — добавил собеседник.