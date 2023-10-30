Юнармия

Активисты ингушской «Юнармии» отправились на службу в Вооруженные силы России

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Ингушские юнармейцы пополнили ряды Вооруженных сил РФ, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального штаба «Юнармии».

«Сменив форму песочного цвета на зелёную, юнармейцы встали в строй с остальными призывниками. Затем, попрощавшись с родными и со своими товарищами, отправились на распределение», — рассказал собеседник.

По его словам, участие в юнармейском движении стало для юношей бесценным опытом. Они научились дисциплине, ответственности за свои слова и поступки, обращаться с оружием, ходить строевым шагом и многому другому.

«Юнармия» также помогла определиться с профессией», — добавил собеседник.

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