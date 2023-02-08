Культура

Активными пользователями «Пушкинской карты» в Ингушетии являются более 15 тыс. детей

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В Ингушетии активными пользователями «Пушкинской карты» являются свыше 15 тыс. детей, сообщила на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым министр культуры региона Залина Льянова.

По ее словам, потенциал на эмиссию «Пушкинских карт» составляет 46 тыс. 401 человек. С начала действия к программе подключилось 10 учреждений культуры. Это — театры, музеи, кинотеатры, концертные залы.

Руководитель субъекта отметил, что молодежь должна пользоваться предоставленной государством возможностью.

«Работу по продвижению данного проекта среди школьников и студентов необходимо усилить, рассказывать ребятам о том, что это, в первую очередь, помощь их родителям, которые не всегда могут позволить себе каждый месяц выделять 5 тыс. рублей на походы в кино, театры, концерты. А для того, чтобы молодежь активней подключалась к программе, нужно заинтересовать ее новым и интересным репертуаром», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, что «Пушкинская карта» действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале государственных слуг.

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