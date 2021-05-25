Конференция

Актуальные проблемы современной психологии обсудили в Ингушском госуниверситете

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В Ингушском государственном университете состоялась научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной психологии», сообщила пресс-служба вуза.

На конференции выступили заведующая кафедрой, доцент, кандидат психологических наук Марем Точиева и директор Республиканского центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Малика Албогачиева. Руководитель РЦДО рассказала о направлениях работы своего учреждения и выразила надежду на плодотворное сотрудничество с кафедрой психологии ИнгГУ.

С докладами выступили также студенты специальности «Психология» и «Педагогика и методика начального образования», которые отметили, что за последние годы психология усилила междисциплинарные направления, появились новые дисциплины, и эти процессы затронули и психологов Ингушетии.

Данная научно-практическая конференция прошла в ИнгГУ в третий раз и стала уже традиционной — коллектив кафедры сделал ее постоянным событием научно-исследовательской жизни специальности «Психология». В завершение конференции студенты-докладчики были поощрены дипломами и профессиональной литературой в подарок.

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