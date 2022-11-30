Актуальные вопросы обсудили в администрации Малгобекского района Ингушетии

0

Под председательством руководителя администрации Малгобекского района Камбулата Кузьгова прошло совещание с главами сельских поселений и представителями ресурсоснабжающих организаций. Были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности органов местного самоуправления.

Как сообщает Телеграм-канал администрации, на встрече обсудили вопросы осеннего призыва граждан на военную службу. Кузьгов призвал всех ответственных лиц усилить работу в данном направлении.

Также поручил проверить выполнение работ в соответствии с планом подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду.

Подводя итоги совещания, глава района дал протокольные поручения ответственным работникам со сроками их исполнения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 250 мест
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову
Артисты ингушской филармонии выступили с концертом в детском реабилитационном центре
Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе
В Джейрахском районе Ингушетии семьям мобилизованных передали продуктовые наборы
В ИнгНИИ прошел семинар «Женщины в общественной и политической жизни Ингушетии в XX столетии»
Единороссы Ингушетии присоединятся к партийной акции «Новогодняя почта»
Жители Ингушетии могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих медицинских центров
В Ингушском госуниверситете впервые прошли соревнования по стритболу
В отделении «Почты России» в Ингушетии установили ящик для писем Деду Морозу
В Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом

Главное

Яндекс.Метрика

 