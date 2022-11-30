Актуальные вопросы обсудили в администрации Малгобекского района Ингушетии
Под председательством руководителя администрации Малгобекского района Камбулата Кузьгова прошло совещание с главами сельских поселений и представителями ресурсоснабжающих организаций. Были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности органов местного самоуправления.
Как сообщает Телеграм-канал администрации, на встрече обсудили вопросы осеннего призыва граждан на военную службу. Кузьгов призвал всех ответственных лиц усилить работу в данном направлении.
Также поручил проверить выполнение работ в соответствии с планом подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду.
Подводя итоги совещания, глава района дал протокольные поручения ответственным работникам со сроками их исполнения.