Актуальные вопросы обсудили в администрации Малгобекского района Ингушетии

Как сообщает Телеграм-канал администрации, на встрече обсудили вопросы осеннего призыва граждан на военную службу. Кузьгов призвал всех ответственных лиц усилить работу в данном направлении.

Также поручил проверить выполнение работ в соответствии с планом подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду.

Подводя итоги совещания, глава района дал протокольные поручения ответственным работникам со сроками их исполнения.