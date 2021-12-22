Назначение

Алаудин Эсмурзиев назначен на пост директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии

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Новым руководителем Республиканского дома народного творчества Ингушетии распоряжением регионального правительства назначен Алаудин Алиханович Эсмурзиев, сообщила пресс-служба учреждения.

Народный артист Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии и Абхазии, композитор, поэт, актер, общественный деятель Алаудин Эсмурзиев широко известен не только на родине, но и во многих регионах России.

Родился он 1980 году в с. Средние Ачалуки Малгобекского района ЧИАССР. С 1998 года работает в филармонии имени Ахмета Хамхоева. В последние годы работал художественным руководителем мужской вокальной группы «Асса» и заместителем директора филармонии.

Репертуар Эсмурзиева, насчитывающий до 200 песен, в основном состоит из авторских музыкальных композиций на ингушском, чеченском и русском языках. Его произведения исполняют многие звезды ингушской эстрады.

Алаудин Алиханович — член Ассамблеи народов Евразии, член Союза композиторов России, член Союза театральных деятелей России. В 2015 году ему присвоили звание почетного гражданина города Магаса.

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