Вольная борьба

Алаудин Гантемиров выступит на чемпионате России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха

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Алаудин Гантемиров, представляющий ингушский спортивный клуб «Чингиз», готовится принять участие в чемпионате России по вольной борьбе (спорт глухих), который пройдет во Владимире с 24 по 27 января. Об газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, Гантемиров выступит в категории до 74 кг.

Тренируется спортсмен под руководством Тагира Нальгиева. Как утверждает наставник борца, у его подопечного есть все шансы показать высокие результаты на Всероссийском турнире и получить возможность представить нашу страну на чемпионате мира в Бразилии. 

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