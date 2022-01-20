Алаудин Гантемиров выступит на чемпионате России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха

По информации собеседника нашего издания, Гантемиров выступит в категории до 74 кг.

Тренируется спортсмен под руководством Тагира Нальгиева. Как утверждает наставник борца, у его подопечного есть все шансы показать высокие результаты на Всероссийском турнире и получить возможность представить нашу страну на чемпионате мира в Бразилии.