Алаудин Гантемиров выступит на чемпионате России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха
Алаудин Гантемиров, представляющий ингушский спортивный клуб «Чингиз», готовится принять участие в чемпионате России по вольной борьбе (спорт глухих), который пройдет во Владимире с 24 по 27 января. Об газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.
По информации собеседника нашего издания, Гантемиров выступит в категории до 74 кг.
Тренируется спортсмен под руководством Тагира Нальгиева. Как утверждает наставник борца, у его подопечного есть все шансы показать высокие результаты на Всероссийском турнире и получить возможность представить нашу страну на чемпионате мира в Бразилии.