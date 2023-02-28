Альберт Льянов принял участие в сходе граждан по вопросам газоснабжения

Альберт Льянов ответил на вопросы участников схода о догазификации домовладений, заключении договоров поставки газа, передаче показаний приборов учета, причинах отключения от газоснабжения.

Особое внимание было уделено актуальному для Альтиево вопросу оформления домовладений. Участникам схода разъяснили, что для подключения домовладения к газовым сетям в соответствии с законодательством требуется его регистрация. А самовольные подключения домовладений, которые фиксируются в населенном пункте, создают угрозу безопасности.

В настоящее время в Альтиево проходит комплексная инвентаризация газораспределительной системы и газифицированного жилищного фонда. Альберт Льянов обратился к главе города Назрань, старейшинам тейпов и ко всем потребителям газа с просьбой содействовать сотрудникам газовых служб в её проведении.