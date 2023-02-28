Альберт Льянов принял участие в сходе граждан по вопросам газоснабжения

0
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов справа

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов принял участие в сходе жителей Альтиево, посвященном вопросам социально-экономического развития населенного пункта.

Альберт Льянов ответил на вопросы участников схода о догазификации домовладений, заключении договоров поставки газа, передаче показаний приборов учета, причинах отключения от газоснабжения.

Особое внимание было уделено актуальному для Альтиево вопросу оформления домовладений. Участникам схода разъяснили, что для подключения домовладения к газовым сетям в соответствии с законодательством требуется его регистрация. А самовольные подключения домовладений, которые фиксируются в населенном пункте, создают угрозу безопасности.

В настоящее время в Альтиево проходит комплексная инвентаризация газораспределительной системы и газифицированного жилищного фонда. Альберт Льянов обратился к главе города Назрань, старейшинам тейпов и ко всем потребителям газа с просьбой содействовать сотрудникам газовых служб в её проведении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия присоединится к международной акции «Сад памяти»
Разыскиваемый Интерполом автомобиль нашли в Ингушетии
Артистка ингушской филармонии стала лауреатом окружного этапа конкурса «Солдаты антитеррора»
В Назрани провели рейды по выявлению фактов незаконной реализации алкоголя
Ингушским школьникам рассказали об истории создания Конституции республики
Газовики в Ингушетии похитили трубы у своей компании
Ингушская молодежь приняла участие в межнациональной интеллектуальной игре в Москве
На жительницу Ингушетии завели девять уголовных дел за использование подложных документов
Глава Ингушетии заявил, что проблемы семей мобилизованных граждан в приоритете
В Ингушетии стартовала дополнительная иммунизация детей против полиомиелита
В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия ко Дню молодого избирателя

Главное

Яндекс.Метрика

 