Александр Бастрыкин на «хорошо» оценил работу следственного управления СКР по Ингушетии

Глава ведомства озвучил статистические данные, согласно которым за 10 лет в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок СК государству и потерпевшим от преступлений компенсировано 427,5 млрд рублей. В текущем году сумма возмещения составляет 53 млрд рублей, также наложен арест на имущество обвиняемых на 62 млрд рублей.

Руководитель следственного управления СКР по Ингушетии Андрей Коновод доложил о проведенной работе и причинах снижения возмещаемого ущерба — до 29% — по расследуемым в подразделении уголовным делам.

Бастрыкин поручил Коноводу активизировать работу по возмещению ущерба и наложению ареста на имущество обвиняемых по уголовным делам. Вместе с тем глава ведомства отметил, что в целом результаты работы следственного управления по Ингушетии достаточно хорошие. При этом «приводить в порядок показатели необходимо не ради самих показателей, а ради дела».

На совещании было отмечено, что по коррупционным преступлениям суммы возмещенного ущерба увеличились до 62%, а по уголовным делам о невыплате заработной платы уровень возмещения по России составляет 84%.

«Сейчас приятно осознавать, что по делам о невыплате заработной платы мы работаем в первую очередь для возмещения ущерба потерпевшим» — подчеркнул председатель СК России.

Он указал подчиненным на необходимость возмещения и морального вреда потерпевшим по уголовным делам о преступлениях против личности.