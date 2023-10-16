Александр Емельяненко поздравил жителей Назрани с Днем города

«Назрани исполнилось 242 года. Это замечательный город. Я поздравляю всех жителей с праздником! У всех, кто побывал в Назрани остались хорошие, теплые впечатления и добрые воспоминания, потому что тут проживают приветливые люди. Я всем советую посетить город Назрань», — отметил боец.

В пресс-службе города выразили огромную благодарность Александру Емельяненко за теплые слова в адрес горожан.

Напомним, боец ММА Александр Емельяненко проходит в Ингушетии реабилитацию после очередного боя.