Александр Емельяненко принял участие в турнире по боксу памяти погибших в СВО в Ингушетии

Соревнования организовал Комитет по делам молодежи республики при содействии регионального Минспорта в целях профилактики наркомании среди молодежи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, более 100 юных боксеров из региона приняли участие в официальном открытии спортивного праздника. С приветственным словом к участникам обратился боец ММА Александр Емельяненко.

«Я наслышан о спортивной славе ребят из Ингушетии и мне приятно, что в число официальных гостей боксерского турнира был включен и я. Дети очень активные, они заряжены энергией, чувствуется кавказская энергетика! Желаю всем удачи, и пусть этот турнир станет для вас шагом в светлое и радостное будущее», — подчеркнул знаменитый спортсмен.

Также в качестве важного гостя на турнир был приглашен участник СВО, награждённый государственной наградой Президента России, старший психолог ОМОН «Беркут-Юг» Хасан Даурбеков.

Напомним, трехдневный турнир проходит в ГБУДО «РСШОР по боксу» в г. Назрани, на улице Фабричной, 1.