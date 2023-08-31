Спорт

Александр Емельяненко провел мастер-класс по смешанным единоборствам в Ингушетии

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Известный российский боец ММА Александр Емельяненко провел тренировку с юными спортсменами в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта региона.

«Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева состоялось уникальное событие для всех любителей единоборств. В самом крупном в республике спорткомплексе прошел мастер-класс от известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко», — сказал представитель ведомства.

По его словам, любой желающий смог не только понаблюдать за профессиональными тренировками со знаменитым спортсменом, но и получить ценные советы и рекомендации от бойца, совершенствовать свои бойцовские навыки. Закончилось мероприятие коллективным фото на память.

42-летний А. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. На счету именитого бойца 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.

С начала июня боец проходит лечение в реабилитационном центре Ингушетии.

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