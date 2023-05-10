Али Цокаев стал серебряным призером Всероссийских соревнований по вольной борьбе
Ингушский спортсмен клуба «Вольник» Али Цокаев стал серебряным призёром Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди студентов в Карачаево-Черкесской Республике.
Как сообщила Федерация спортивной борьбы республики, первую, вторую и третью схватки борец выиграл со счетом 10:0.
За выход в финал Али Цокаев победил представителя Чечни Халида Яхиева, являющегося победителем первенства России среди спортсменов до 23 лет. В финале ингушский спортсмен уступил представителю Дагестана и стал серебряным призером соревнований.