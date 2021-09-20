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Али Дударов: «Прошедшие выборы показали большой интерес к ним со стороны избирателей Ингушетии»

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Али Дударов

Прошедшие выборы показали большой интерес к ним со стороны избирателей Ингушетии, граждане проявили высокую активность в республике, считает директор Реабилитационного центра в Магасе.

«В первый день голосования я находился в первой школе сельского поселения Кантышево, где я учился. Там находился избирательный участок. Явка была очень хорошей, чувствовалось, что наши люди обеспокоены своим будущим. Приходили старики, отмечали, что всё сделано для обеспечения санитарно-эпидемиологических мер», — отметил Али Дударов.

По его словам, он ждёт от депутатов плодотворной работы, прежде всего должного контроля вопроса исполнения бюджета. «Депутатам рекомендую чаще посещать такие учреждения, как наше, где проходят реабилитацию дети-инвалиды», — подчеркнул директор Реабилитационного центра в Магасе.

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