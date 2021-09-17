Выборы

Али Дударов: «У нас есть три дня, чтобы ещё раз взвешенно и обдуманно сделать свой выбор»

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Али Дударов

На избирательный участок № 714 с. п. Кантышево Назрановского района Али Дударов пришёл со всей семьёй. День пятничный для мусульман день коллективной молитвы, поэтому он решил прийти с утра.

— В этом году голосовать очень удобно, — говорит он. — У нас есть три дня, и мы ещё раз взвешенно и обдуманно можем сделать свой выбор, оценить работу избирательных участков. Это долг каждого гражданина. Сегодня, учитывая внешнеполитическую ситуацию, постоянные экономические и политические санкции, предъявляемые извне нашей стране, мы должны сплотиться, объединиться.

Важно понимать, что нельзя оставаться в стороне, когда речь идёт о нашем будущем, будущем нашей страны, нашей республики. Надо сплотиться вокруг курса, выбранного федеральным центром. Это моё мнение. Я призываю каждого придти на выборы. Выбор — это долг каждого гражданина, а за кого они будут голосовать это тоже воля каждого гражданина. Если не мы, то кто?

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