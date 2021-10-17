Бокс

Али Измайлов одержал убедительную досрочную победу над Джеймсом Баллардом

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Всего несколько минут понадобилось Али Измайлову, чтобы в свою пользу решить вопрос в поединке с американцем Джеймсом Баллардом.

Уже во втором раунде после серии мощных ударов рефери принял решение остановить бой, засчитав оппоненту ингушского боксера технический нокаут. Нынешняя победа стала шестой в копилке Измайлова.

Как рассказал в эксклюзивном интервью нашей газете менеджер Измайлова Хусейн Бузуртанов, их команда не сомневалась в исходе поединка, но для Али крайне важно было завершить встречу досрочно.

Как ранее сообщала «Ингушетия», отвечая на вопросы корреспондента boxingscene. com новый наставник Измайлова Джон Дэвид Джексон, ранее работавший с рядом известных боксеров, в том числе россиянином Сергеем Ковалевым, сообщил, что поединок с Баллардом для его подопечного станет своеобразной проверкой навыков, приобретенных им за время совместной работы.

По мнению тренера, у ингушского бойца высокий боксерский потенциал — он обладает большой ударной мощью, и наряду с этим у него есть врожденные способности к боксу.

Напомним, что Али Измайлов работает с Джоном Дэвидом Джексоном на протяжении последних трех недель. По предварительным данным, свой следующий бой ингушский боксер проведет уже в конце ноября.

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