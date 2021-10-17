Али Измайлов одержал убедительную досрочную победу над Джеймсом Баллардом

Уже во втором раунде после серии мощных ударов рефери принял решение остановить бой, засчитав оппоненту ингушского боксера технический нокаут. Нынешняя победа стала шестой в копилке Измайлова.

Как рассказал в эксклюзивном интервью нашей газете менеджер Измайлова Хусейн Бузуртанов, их команда не сомневалась в исходе поединка, но для Али крайне важно было завершить встречу досрочно.

Как ранее сообщала «Ингушетия», отвечая на вопросы корреспондента boxingscene. com новый наставник Измайлова Джон Дэвид Джексон, ранее работавший с рядом известных боксеров, в том числе россиянином Сергеем Ковалевым, сообщил, что поединок с Баллардом для его подопечного станет своеобразной проверкой навыков, приобретенных им за время совместной работы.

По мнению тренера, у ингушского бойца высокий боксерский потенциал — он обладает большой ударной мощью, и наряду с этим у него есть врожденные способности к боксу.

Напомним, что Али Измайлов работает с Джоном Дэвидом Джексоном на протяжении последних трех недель. По предварительным данным, свой следующий бой ингушский боксер проведет уже в конце ноября.