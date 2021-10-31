Алихан Барахоев стал победителем международного турнира по классической борьбе в Греции

Как стало известно нашей газете, чемпион выступал в категории до 85 кг. На пути к высшей ступени пьедестала почета он провел пять поединков, одержав уверенную победу над прелставителями Греции, Хорватии, Сербии, Румынии и Македонии.

Общий счет пяти встреч составил 40:0 в пользу ингушского спортсмена.

Отметим, что международный турнир по классической борьбе проходил в Греции с 28 по 30 октября. За награды соревнований боролись юноши в возрасте до 15 лет из разных стран мира.