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Алихан Майриев передал в дар музею ИЗО Ингушетии одну из своих картин

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии получил в дар от члена Союза художников республики Алихана Майриева картину «Мархаш», сообщила пресс-служба учреждения.

«Среди художников, чьи выставки проходят в нашем музее, уже давно сложилась традиция, по которой мастера после окончания своей выставки дарят музею одну из своих экспонируемых работ. Недавно нас посетил Алихан Берснакович Майриев с радостной для нас вестью о его намерении передать в фонды музея одну из своих живописных картин «Мархаш», — рассказал заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, в своей картине известный мастер передал атмосферу самого любимого и празднуемого мусульманами всего мира праздника Ид аль-Фитр, или как его называют в Ингушетии — «Мархаш», в одном из ингушских селений. Данный праздник очень почитаем в республике, и помимо массы традиций и обычаев, которые он в себе несет, в нем также заключено огромное значение в вопросе сохранения родственных связей.

Коллектив музея поблагодарил Алихана Берснаковича за дарение и выразил ему искреннюю признательность за личный вклад в сохранение культурного наследия Ингушетии.

«Надеемся, что сюжет картины принесет столько же приятных впечатлений гостям и посетителям музея, как и сам праздник, запечатленный на ней», — отметил собеседник.

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