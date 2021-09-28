Алисханов сменил Тумгоева на посту главы фракции «Единой России» в парламенте Ингушетии

«В ходе организационного собрания депутатов седьмого созыва Народного собрания от «Единой России» путем тайного голосования на альтернативной основе большинством голосов руководителем фракции избран Алисханов Магомет Алисханович», — рассказали в пресс-службе.

Алисханов поблагодарил своих коллег за оказанное доверие и поддержку.

«Сделаю все, чтобы наша с вами совместная работа была максимально эффективной на благо жителей нашей республики», — заверил глава фракции.

Алисханову 61 год. С 1992 по 1994 год он работал заведующим приемным отделением Назрановской Центральной районной больницы. С 1994 года по 2005 год возглавлял республиканский психоневрологический диспансер, с 2005 по 2008 год занимал пост министра здравоохранения Ингушетии. С 2011 года по 2017 год руководил главным бюро медико-социальной экспертизы по региону, с 2019 года — депутат Народного собрания шестого созыва.

На посту главы фракции ВПП он сменил Магомета Тумгоева.

Как сообщала газета «Ингушетия» по итогам выборов 27 мандатов в региональном парламенте у «Единой России», три места у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», остальные два мандата у ЛДПР. Как ранее заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, восемь действующих депутатов сохранят места в местном заксобрании.

«Единая Россия» победила на выборах в ингушский парламент с результатом более 82% голосов. Единоросс, исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Татриев получил мандат депутата Госдумы от республики.