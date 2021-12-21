Альпинистский лагерь «Кязи» в горной Ингушетии в новогодний период примет до 100 альпинистов из регионов России

Отмечается, что в лагере запланировано увеличение жилых мест до 100-150, а также обустройство нескольких больших армейских палаток с печками для создания благоприятных условий альпинистам.

«С участниками будет работать коллектив инструкторов достаточной квалификации, способный обеспечить как квалифицированное обучение, так и безопасность при проведении восхождений и учебно-тренировочных занятий. Полный контакт и взаимодействие с руководством администрации Джейрахского района, МЧС РИ и ПСО, органами полиции и министерством спорта региона. Все альпинистские мероприятия проходят согласно программе обучения Федерации альпинизма России (ФАР) и во взаимодействии с Федерацией альпинизма республики», — добавили в пресс-службе.