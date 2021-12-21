Альпинистский лагерь «Кязи» в горной Ингушетии в новогодний период примет до 100 альпинистов из регионов России
Альпинистский лагерь «Кязи» в горной Ингушетии в период с 25 декабря по 10 января примет до 100 альпинистов из регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления альпинистских лагерей.
Отмечается, что в лагере запланировано увеличение жилых мест до 100-150, а также обустройство нескольких больших армейских палаток с печками для создания благоприятных условий альпинистам.
«С участниками будет работать коллектив инструкторов достаточной квалификации, способный обеспечить как квалифицированное обучение, так и безопасность при проведении восхождений и учебно-тренировочных занятий. Полный контакт и взаимодействие с руководством администрации Джейрахского района, МЧС РИ и ПСО, органами полиции и министерством спорта региона. Все альпинистские мероприятия проходят согласно программе обучения Федерации альпинизма России (ФАР) и во взаимодействии с Федерацией альпинизма республики», — добавили в пресс-службе.