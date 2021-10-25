Альплагерь «Кязи» в Джейрахском районе Ингушетии начал свою работу

Лагерь работает с небольшими перерывами на ноябрьские выходные, Новый год, периоды праздников и выходных дней до 1 июня следующего года. Общее количество альпинистов достигает 500 человек. В рамках работы лагеря предусматривается проведение клубных и региональных соревнований по альпинизму в различных классах.

Как сообщило газете «Ингушетия» Управление альпинистских лагерей, организаторами сборов налажено тесное взаимодействие с администрацией района, органами МЧС, ПУ и министерством спорта республики. Начальник мероприятия — мастер спорта Назаренко О. В.; ответственный по безопасности — мастер спорта, «Снежный барс» Яковенко А. Н.; старшие тренеры — Расторгуев А. А. и Прилепа Е. В.

Альпинисты, приезжающие в горы Ингушетии, представляют все регионы России и некоторые зарубежные страны.