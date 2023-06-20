Амбулифт в аэропорту «Магас» Ингушетии обезопасил посадку людей с ОВЗ

По словам гендиректора аэропорта Магомеда Цурова, спецтехника имеет огромную ценность для всей республики. Амбулифт существенно облегчил перелеты жителям с ОВЗ, а также подготовку к рейсам работникам воздушной гавани, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Специализированный подъемник компании Isuzu Motors был изготовлен по техническим требованиям аэропорта «Магас». Он позволяет обслуживать средне и дальнемагистральные самолеты всех типов. Кузов оборудован подъемными дверями с обеих сторон, изготовленными по роллетной технологии. Работники службы перевозок новой техникой более чем довольны, она позволяет экономить время и силы персонала.

Напомним, специализированный подъемник для посадки в самолет и высадки из него маломобильных пассажиров был приобретен в феврале текущего года, после встречи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с предпринимателем Микаилом Гуцериевым.

Руководитель субъекта отметил, что в регионе «есть люди, которых периодически необходимо вывозить на высокотехнологичное лечение в медучреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Это часто люди с ограниченными возможностями здоровья, и их транспортировка на борт самолета или высадка из него без подобного подъемника представляют большие трудности».

Ранее фондом «Сафмар» был закуплен трансформатор за 37,5 млн рублей для улучшения энергоснабжения в городе Сунжа и Сунженском районе.

Также в республике, благодаря финансовой помощи мецената, реставрируют башенные комплексы, мусульманские и христианские кладбища, строят зоны отдыха для туристов.