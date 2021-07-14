Джиу-джитсу

Амин Дошхаклоев стал бронзовым призёром Международного турнира по джиу-джитсу в ОАЭ

0

Ингушский спортсмен Амин Дошхаклоев, представляющий Казахстан, стал бронзовым призёром Международного турнира по джиу-джитсу AJP TOUR ASIA CONTINENTAL PRO.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Амин выступал среди синих поясов в весовой категории до 60 кг.

Спортсмены из Казахстана завоевали в Дубае 11 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Это позволило занять им четвёртое общекомандное место, опередив в турнирной таблице джиу-джитсеров из России, Иордании, Таджикистана. Среди тех, кто обеспечил казахстанской команде этот успех, был и Амин Дошхаклоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунжа Ингушетии продолжается строительство водопровода в рамках нацпроекта
Коллективы домов культуры Ингушетии примут участие в двух крупных фестивалях
Сервис «Ростелеком. Ключ» охватил уже 165 тысяч квартир
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили сложную ситуацию с распространением коронавируса
В Ингушетии продолжает расти число заболевших Covid-19
Администрация Назрановского района Ингушетии начала принимать заявки на догазификацию домовладений
В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили подготовку к проведению выборов
Народная программа «Единой России» поможет сформировать политику в сфере образования — Елена Шмелева
Сбер подарит детям 2000 бонусных рублей к 1 сентября
В Ингушетии директор стройфирмы получил 6 лет за хищение более 200 млн рублей при строительстве школы в Магасе
Правительство России предложило ужесточить правила получения охотничьего билета

Главное

Яндекс.Метрика

 