Амин Дошхаклоев стал бронзовым призёром Международного турнира по джиу-джитсу в ОАЭ

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Амин выступал среди синих поясов в весовой категории до 60 кг.

Спортсмены из Казахстана завоевали в Дубае 11 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Это позволило занять им четвёртое общекомандное место, опередив в турнирной таблице джиу-джитсеров из России, Иордании, Таджикистана. Среди тех, кто обеспечил казахстанской команде этот успех, был и Амин Дошхаклоев.