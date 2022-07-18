Амина Яндиева из Ингушетии стала финалисткой телевизионного шоу «Кондитер. Дети»
Ученица 10-го класса второй школы города Магаса Амина Яндиева вышла в суперфинал шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница» с ведущим Ренатом Агзамовым.
Поборовшись за звание лучшей в профессии кондитера в финале соревнований, где ей предстояло покорить своим творчеством Рената Агзамова, Ольгу Вашурину и звёздного гостя Гусейна Гасанова, девочка показала лучший результат и стала победителем пятого выпуска шоу «Кондитер. Дети». В финал вышли 6 человек, тем ценнее победа 15-летней ингушской школьницы.
Яндиева готовить десерты начала с третьего класса. Торт, представленный на шоу, Ренат Агзамов назвал идеальным десертом европейского уровня. «Я бы назвала этот торт «Гармония», — отметила Ольга Вашурина. Впереди юного кулинара из Магаса ждёт суперфинал.
Напомним, программа «Кондитер. Дети» набрала в Ютубе более 1 миллиона просмотров.