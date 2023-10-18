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Амирхан Измайлов переизбран руководителем администрации Назрановского района Ингушетии

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Депутаты Назрановского районного совета под руководством своего спикера Идриса Экажева единогласным решением переизбрали Амирхана Измайлова руководителем районной администрации.

Начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед Евлоев подчеркнул, что такое единство и сплоченность при принятии важного решения дорогого стоит.

«Амирхан Измайлов стал главой администрации Назрановского района в начале нынешнего года и за время работы зарекомендовал себя опытным руководителем, который не на словах, а на деле решает проблемы жителей и вносит большой вклад в социально-экономическое развитие района», — рассказали газете «Ингушетия» местные депутаты.

 

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