Амирхан Измайлов переизбран руководителем администрации Назрановского района Ингушетии

Начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед Евлоев подчеркнул, что такое единство и сплоченность при принятии важного решения дорогого стоит.

«Амирхан Измайлов стал главой администрации Назрановского района в начале нынешнего года и за время работы зарекомендовал себя опытным руководителем, который не на словах, а на деле решает проблемы жителей и вносит большой вклад в социально-экономическое развитие района», — рассказали газете «Ингушетия» местные депутаты.