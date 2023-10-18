Амирхан Измайлов переизбран руководителем администрации Назрановского района Ингушетии
Депутаты Назрановского районного совета под руководством своего спикера Идриса Экажева единогласным решением переизбрали Амирхана Измайлова руководителем районной администрации.
Начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед Евлоев подчеркнул, что такое единство и сплоченность при принятии важного решения дорогого стоит.
«Амирхан Измайлов стал главой администрации Назрановского района в начале нынешнего года и за время работы зарекомендовал себя опытным руководителем, который не на словах, а на деле решает проблемы жителей и вносит большой вклад в социально-экономическое развитие района», — рассказали газете «Ингушетия» местные депутаты.