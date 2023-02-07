Амирхана Измайлова избрали на пост главы Назрановского района Ингушетии

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Депутаты совета местного самоуправления единогласно проголосовали за кандидатуру Амирхана Измайлова на пост главы Назрановского района.

«Мы уверены, что Ваш профессиональный опыт, деловые и, конечно же, личные качества помогут нам вместе эффективно работать во благо района», — отметили в администрации района.

Напомним, предыдущий глава Муса Муталиев покинул в середине января должность руководителя администрации района, которую он занимал с осени 2018 года, по собственному желанию.

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