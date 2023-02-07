Амирхана Измайлова избрали на пост главы Назрановского района Ингушетии

«Мы уверены, что Ваш профессиональный опыт, деловые и, конечно же, личные качества помогут нам вместе эффективно работать во благо района», — отметили в администрации района.

Напомним, предыдущий глава Муса Муталиев покинул в середине января должность руководителя администрации района, которую он занимал с осени 2018 года, по собственному желанию.