Аналитики уверены в победе Мовсара Евлоева над Хакимом Даводу

Поединок ориентировочно начнется в 03:00 по московскому времени. Аналитики БЕТСИТИ уверены в победе Евлоева. Такой итог оценивается коэффициентом 1.40. На успех Даводу предлагается ставить за 3.10.

Полулегкий дивизион UFC не остается без крепкого бойца из России. На смену поставившего карьеру на паузу Забита Магомедшарипова в топ-15 UFC вошел лучший боец Ингушетии Мовсар Евлоев.

Мовсар обладает арсеналом настоящей звезды ММА. Борьба — есть, грэпплинг — на месте, ударка — тоже при нем. Но главное, что делает Евлоева по-настоящему уникальным бойцом, — сумасшедшая выносливость. Он один из редких бойцов в UFC, кто может драться в высоком темпе все пять раундов.

Именно поэтому Евлоев не форсирует события в клетке и последовательно избивает соперников на протяжении всего боя, пользуясь преимуществом своего бездонного бензобака (все четыре победы в UFC — решениями).

Досрочная победа здесь маловероятна. Оба бойца держат удар и находятся на пике (Евлоеву 27 лет, Даводу — 29). Получить существенный урон за три раунда никто из них не успеет, отмечается в материале.