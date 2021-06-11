 UFC

Аналитики уверены в победе Мовсара Евлоева над Хакимом Даводу

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Мовсар Евлоев

В ночь на 13 июня в американском Глендейле в спортивно-развлекательном комплексе Хила Ривер-арена состоится турнир UFC 263. В рамках предварительного карда свой пятый бой в UFC проведет непобежденный экс-чемпион M-1 Global Мовсар Евлоев. Его соперником станет канадец Хаким Даводу, сообщает sport24.ru.

Поединок ориентировочно начнется в 03:00 по московскому времени. Аналитики БЕТСИТИ уверены в победе Евлоева. Такой итог оценивается коэффициентом 1.40. На успех Даводу предлагается ставить за 3.10.

Полулегкий дивизион UFC не остается без крепкого бойца из России. На смену поставившего карьеру на паузу Забита Магомедшарипова в топ-15 UFC вошел лучший боец Ингушетии Мовсар Евлоев.

Мовсар обладает арсеналом настоящей звезды ММА. Борьба — есть, грэпплинг — на месте, ударка — тоже при нем. Но главное, что делает Евлоева по-настоящему уникальным бойцом, — сумасшедшая выносливость. Он один из редких бойцов в UFC, кто может драться в высоком темпе все пять раундов.

Именно поэтому Евлоев не форсирует события в клетке и последовательно избивает соперников на протяжении всего боя, пользуясь преимуществом своего бездонного бензобака (все четыре победы в UFC — решениями).

Досрочная победа здесь маловероятна. Оба бойца держат удар и находятся на пике (Евлоеву 27 лет, Даводу — 29). Получить существенный урон за три раунда никто из них не успеет, отмечается в материале.

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