Анатолий Песенников назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка

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Анатолий Песенников

Председателем Юго-Западного банка назначен Анатолий Песенников, который работает в Сбере около 25 лет.

Анатолий Валерьевич возглавлял Тверское и Краснодарское отделения банка. В 2015 году был назначен председателем Байкальского банка. С 2017 года занимал должность заместителя председателя, директора Головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу. В этот период Сбер значительно усилил свои позиции в северной столице России: рост доли рынка по всем направлениям; опережающие темпы роста операционной прибыли; лидирующие позиции по показателям операционного дохода.

Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Юг России и Северный Кавказ — перспективный макрорегион для дальнейшего развития Сбера в десятках отраслей. Уверен, растущий потенциал региональных экономик, новые бизнес-проекты южных предпринимателей, масштабные GR-задачи, профессиональная команда Юго-Западного банка, уникальные IT-технологии и ESG-стратегия развития Сбера помогут нам добиться весомых результатов по всем направлениям работы».

 

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