«Ангушт» из Малгобека Ингушетии победил волгоградскую «Академию Ротор»

Матч в Назрани начался с серьёзного прессинга со стороны хозяев. Активные действия у ворот соперника заставили защитников волгоградцев ошибиться и нарушить правила в штрафной площади уже на первых минутах матча. Назначенный пенальти отправился бить штатный пенальтист «Ангушта» Хаваж Гойгов. Он смог переиграть голкипера Андрея Косьяненко и открыть счёт во встрече — 1:0.

Как сообщила пресс-служба ЮФЛ Юг, у гостей не получалось провести результативную атаку и сдерживать давление команды из Ингушетии. Во втором тайме Гойгов отметился уже в качестве ассистента — точная передача на Адама Газдиева вывела последнего один на один с голкипером. Газдиев уверенно пробил в дальний угол и забил свой дебютный гол в сезоне.

После этого командам больше не удалось забить. Итоговый счёт встречи — 2:0.