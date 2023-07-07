Аномальная жара до 40 градусов ожидается в Ингушетии 7 и 8 июля

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в Малгобекском районе в период с 14 до 17 часов 7 и 8 июля ожидается аномальная жара до 40 градусов.

Гостей и жителей республики, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, просят воздержаться от выхода на улицу, остальных — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.