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Аномальная жара до 40 градусов ожидается в Ингушетии 7 и 8 июля

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МЧС по Ингушетии объявило в республике штормовое предупреждение из-за сильной жары

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в Малгобекском районе в период с 14 до 17 часов 7 и 8 июля ожидается аномальная жара до 40 градусов.

Гостей и жителей республики, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, просят воздержаться от выхода на улицу, остальных — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.

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