Ансамбль «Ингушетия» представит республику на фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму
Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» представит республику на Фестивале культуры и спорта народов Юга России, который пройдет 24 и 25 сентября в Крыму, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В этом году культурная программа фестиваля будет значительно расширена. Помимо ингушского коллектива, в ней примут участие ансамбли народного танца из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, Калмыкии и Крыма.
Цели мероприятия — сохранение традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепление дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений народов Северо-Кавказского федерального округа и Юга России.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта, а также показательные выступления спортсменов и мастер-классы с их участием. Также в рамках культурной программы состоится первый Форум национальных творческих коллективов России.
Фестиваль проводится Министерством спорта РФ и Министерством культуры РФ. Организатор культурной программы — «Росконцерт».