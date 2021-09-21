Фестиваль

Ансамбль «Ингушетия» представит республику на фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму

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Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» представит республику на Фестивале культуры и спорта народов Юга России, который пройдет 24 и 25 сентября в Крыму, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этом году культурная программа фестиваля будет значительно расширена. Помимо ингушского коллектива, в ней примут участие ансамбли народного танца из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, Калмыкии и Крыма.

Цели мероприятия — сохранение традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепление дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений народов Северо-Кавказского федерального округа и Юга России.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта, а также показательные выступления спортсменов и мастер-классы с их участием. Также в рамках культурной программы состоится первый Форум национальных творческих коллективов России.

Фестиваль проводится Министерством спорта РФ и Министерством культуры РФ. Организатор культурной программы — «Росконцерт».

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